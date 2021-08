Il governatore delle Hawaii, David Ige, invita residenti e viaggiatori a ritardare tutti i viaggi non essenziali fino alla fine di ottobre.

Secondo Reuters, il governatore Ige ha parlato di restrizioni sulla capacità dei ristoranti e accesso limitato alle auto a noleggio, informando i potenziali viaggiatori che visitare la destinazione in questa fase potrebbe non offrire la tipica esperienza di vacanza alle Hawaii.

"I nostri ospedali stanno raggiungendo la capacità massima e le nostre unità di terapia intensiva si stanno riempiendo - ha spiegato Ige in un intervento riportato da Travelpulse -. Non è un buon momento per viaggiare alle Hawaii”. Ci vorranno “dalle sei alle sette settimane per vedere un cambiamento significativo nel numero di casi Covid. Tutti, residenti e visitatori, dovrebbero ridurre i viaggi alle sole attività lavorative essenziali”. Il governatore ha anche espresso il suo sostegno al sindaco di Honolulu, Rick Blangiardi, che ha recentemente annunciato che gli incontri al chiuso in città saranno limitati a sole 10 persone, mentre gli eventi all'aperto saranno limitati a 25.



Il ceo di Hawaii Tourism Authority, John De Fries, ha puntualizzato che il numero complessivo di arrivi in genere cala in autunno, specificando comunque che quanti hanno intenzione di visitare le isole nelle prossime settimane dovrebbero prendere in considerazione il rinvio.