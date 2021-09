Cicloturismo a Gran Canaria, l'ente all'Italian Bike Festival

L’Ente del Turismo di Gran Canaria intensifica la sua attività promozionale in Italia partecipando per la prima volta all’Italian Bike Festival di Rimini, in programma dal 10 al 12 settembre.

Una mossa fatta in collaborazione con Bikelife, tour operator specializzato in outdoor e l’associazione Gran Canaria Tri Bike & Run. Quest’ultima è il brand ufficiale del Patronato de Turismo de Gran Canaria, che riunisce sotto lo stesso marchio l'offerta esistente sull'isola rivolta ad amatori e professionisti del ciclismo, del triathlon e della corsa.



L'associazione è composta da società esperte nell'organizzazione di eventi legati a questi segmenti sportivi, oltre che nell'organizzazione di percorsi e noleggio attrezzature dedicate, sei catene alberghiere e un polo ospedaliero con una sezione specializzata nella medicina dello sport.



L'eden di chi ama la bicicletta

Gran Canaria, con le sue temperature sempre primaverili, è un’isola particolarmente adatta agli amanti della bicicletta e del contatto diretto con la natura, cui offre una moltitudine di percorsi sia in modalità downhill, sia su tracciati a lunga percorrenza, tra spettacolari zone costiere e un entroterra dagli aspri paesaggi montani, ideali per la mountain bike.



Le strutture e i servizi presenti sull’isola permettono inoltre di sfruttare al massimo ciò che la natura offre per eventi sportivi: dal noleggio bike a una ricettività di alto livello, fino ai centri specializzati in medicina per lo sport.



La partecipazione dell’Ente del Turismo di Gran Canaria all’Italian Bike Festival di Rimini è in collaborazione con Bikelife, il tour operator che opera in Emilia Romagna e in Abruzzo e il cui core business è da sempre focalizzato sulla vacanza attiva, dalla quale sono stati sviluppati piani integrati di vacanza e viaggi legati al mondo dell'outdoor, con particolare predisposizione verso il cicloturismo e il trekking.