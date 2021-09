Riviera Romagnola in vetrina per il mercato tedesco, via all'educational

Incomincia oggi l’educational che porta a Rimini un gruppo di 16 agenti di viaggi tedeschi selezionati dalla testata di settore Fvw e provenienti da Monaco e Francoforte.

Il tour di 4 giorni è frutto di una partnership tra Apt Servizi, Enit – Agenzia Nazionale del Turismo e la rivista tedesca e sarà tutto outdoor, alla scoperta della nuova ‘Adria’, delle novità di prodotto e degli interventi di riqualificazione realizzati in questi ultimi anni nelle località rivierasche, a cominciare dal Parco del Mare e dal Fellini Museum a Rimini.



Vacanze attive

Sono inoltre previste attività outdoor e travel experience come gite in catamarano ed escursioni in bicicletta in città, in pineta, nell’entroterra; tre itinerari, di cui uno lungo un tratto di ‘Via Romagna’, il percorso mappato permanente su strade secondarie o bianche che attraversa la Romagna, dal Delta del Po a Cattolica.



Del gruppo fanno parte anche due giornalisti della testata Fvw e un rappresentante di Enit dall’ufficio di Francoforte. Obiettivo dell’educational tour è mostrare al mercato tedesco la nuova immagine e l’innovazione di prodotto della costa adriatica presentando quella che i media tedeschi hanno ribattezzato come 'Adria Renaissance'.



Al rientro a Rimini il gruppo potrà partecipare anche all’Italian Bike Festival, in programma al Parco Fellini dal 10 al 12 settembre.