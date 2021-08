Sas prepara la winter, nuovi voli per Gran Canaria

Nelle Canarie il piano di vaccinazione continua ad accelerare e, con esso, accelera anche la domanda di voli. Per questo i vettori europei che stanno programmando le rotte invernali mettono l’arcipelago in prima linea tra le mete schedulate.

Ultima in ordine di tempo la Sas, che ha deciso di introdurre per la winter un nuovo volo diretto da Göteborg a Gran Canaria. La data di inizio del collegamento settimanale è prevista per il 30 ottobre; in tutto le rotte per le Canarie saranno 6, con 17 partenze a settimana, destinate a salire fino a 30 durante i weekend di Natale e Capodanno.



Dal 30 ottobre al 17 dicembre Las Palmas sarà collegata, oltre che con Göteborg grazie a un volo settimanale, anche con Stoccolma (4 voli settimanali), con Copenaghen tre volte alla settimana e con Oslo sei volte. Il nuovo volo da Göteborg raddoppierà la frequenza nel periodo delle festività.



A oggi, secondo i dati riportati dal Ministero della Salute delle Canarie, nell'arcipelago già immunizzato il 75,47% della popolazione over 16.