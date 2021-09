Nasce il più grande parco Legoland del mondo: via ai lavori in Cina

Merlin Entertainments ha annunciato l’inizio della costruzione del più grande Legoland Resort al mondo. Sarà in Cina, nella città di Shenzhen.

Il Legoland Shenzhen avrà un’area coperta di 580.000 metri quadri per un investimento di oltre un miliardo di dollari.



“La realizzazione del Legoland Resort a Shenzhen segna un traguardo importante per Merlin in Cina e riflette le grandi opportunità di sviluppo del Paese e il nostro impegno nella crescita nel Paese – dice Nick Varney, chief executive di Merlin Entertainments -. Il resort sarà una destinazione imperdibile per milioni di famiglie che vorranno vivere la magia del mondo Lego”.



Il Resort di Shenzhen sarà dedicato a bambini di età compresa tra 2 e 12 anni e le loro famiglie, in grado di soddisfare i visitatori in cerca di una vacanza di più giorni e offrirà più di 9 aree tematiche, con oltre a oltre 100 giostre interattive, spettacoli e attrazioni. Il Resort includerà anche il più grande parco acquatico Legoland finora esistente e 3 hotel a tema, con oltre 1.000 camere a tema.