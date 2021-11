Apre negli Stati Uniti il primo parco dedicato a Peppa Pig

Aprirà nel febbraio del 2022 il primo parco divertimenti interamente dedicato a Peppa Pig. La nuova attrazione sorgerà negli Stati Uniti, all’interno di Legoland Florida.

Stando alle prime anticipazioni, riportate su lastampa.it, il parco ospiterà 21 giostre a tema e giochi d’acqua.



I visitatori potranno immergersi nelle ambientazioni più iconiche del cartone animato con la Pirate Island Sand Play, la Grandpa Pig's Greenhouse, il George’s Tricycle Trail, il Madame Gazelle's Nature Trail, il Muddy Puddles Splash Pad, la Mr Potato's Showtime Arena e il Rebecca Rabbit’s Playground.



Non mancheranno, poi, gli spettacoli per le famiglie e i bambini.



Il parco sarà, inoltre, dotato di un ingresso indipendente. Non sarà, quindi, necessario visitare Legoland Florida per entrare nel mondo di Peppa.