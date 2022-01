Riapre Legoland New York con il nuovo parco acquatico

Il prossimo 8 aprile prenderà il via la stagione 2022 di Legoland New York, il parco divertimenti a tema Lego sito a Goshen, nello stato di New York e, nello specifico, nella contea di Orange.

Oltre alle iconiche attrazioni amatissime dal pubblico – quali ad esempio Lego Factory Adventure Ride, The Dragon, Tower Climb Tournament, Ninja Training Camp etc. - gli ospiti avranno modo di sperimentare le innumerevoli novità in calendario come l’attesissimo parco giochi acquatico Lego City Water Playground - la cui apertura è prevista in estate - e ancora eventi e spettacoli quali Academy of Arrrrr, Detective Trace ed Earth BEAT!.

“Cerchiamo sempre di aggiungere qualcosa di nuovo all’esperienza di Legoland New York”, ha affermato - come riporta Travelmole - Stephanie Johnson, New York Resort Divisional Director. L. F.