Scozia e Galles seguono l’Inghilterra: niente quarantena per i vaccinati da Europa e Usa

La Scozia e il Galles seguiranno la decisione del governo del Regno Unito di allentare dal 2 agosto le restrizioni di quarantena per gli arrivi da Ue e Stati Uniti delle persone completamente vaccinate.

Come riportato da TTG Media, il segretario di gabinetto per i Trasporti della Scozia, Michael Matheson ha affermato che il provvedimento è stato possibile grazie al successo "travolgente" del programma di vaccinazione del Paese. "Questa nuova disposizione sarà attentamente monitorata dai medici e tenuta sotto stretto controllo” ha detto. La necessità per i viaggiatori di autoisolarsi per 10 giorni dopo l'arrivo in Scozia viene esentata a condizione che i paesi coinvolti rimangano nella lista gialla. L'allentamento elimina anche la necessità di un test Pcr l'ottavo giorno dopo l'arrivo.



Tutti i viaggiatori dovranno comunque produrre un test negativo prima della partenza e un test Pcr negativo il secondo giorno dopo l'arrivo.

Eluned Morgan, ministro gallese per i servizi sanitari e sociali, ha aggiunto "Ci allineeremo con le altre amministrazioni del Regno Unito e attueremo questa decisione anche per il Galles”.