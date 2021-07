Il Governo britannico ha deciso di consentire a tutti i viaggiatori completamente vaccinati nel paese d'origine provenienti dall'Ue e dagli Stati Uniti di evitare la quarantena all’arrivo in Inghilterra.

La misura dovrebbe entrare in vigore già dal 2 agosto, come riportato da Il Fatto Quotidiano.



Le compagnie aeree e le agenzie di viaggi chiedevano da settimane un allentamento delle restrizioni per i viaggiatori in entrata. "Vogliamo che le persone possano venire dagli Stati Uniti liberamente come fanno normalmente” avrebbe detto il primo ministro Boris Johnson a LBC.