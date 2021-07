Uk: confermato lo stop alle restrizioni il 19 luglio

La Gran Bretagna avrà il suo freedom day. Il Governo annuncerà lo stop alle restrizioni dal prossimo 19 luglio, ovvero tra 7 giorni. Come precisa corriere.it, dunque, non ci sarà più alcun obbligo di mascherina al chiuso e cadranno anche le regole sul distanziamento e la norma che fissava a 6 il numero massimo di persone che potevano riunirsi al chiuso.

La decisione è stata confermata in seguito agli ultimi dati e all’andamento della campagna vaccinale: è stato infatti spezzato il legame tra contagi e ospedalizzazioni, dal momento che all’aumento del numero dei positivi non è corrisposta un’impennata in quello dei ricoveri.



In Regno Unito riapriranno anche le discoteche e ci sarà il via agli eventi di massa.