Euro 2020, Booking apre a Wembley la ‘Stadium Suite’ per vedere la finale Italia-Inghilterra

Godersi la finale di Euro 2020 da una suite sugli spalti. È questa l’esperienza che Booking.com mette in palio allo stadio di Wembley.

La piattaforma ha aperto la ‘Stadium Suite’, che consentirà a un paio di fortunati tifosi di vedere il match tra Italia e Inghilterra da un punto privilegiato dello stadio e di pernottare all’interno del tempio del calcio britannico.



La lussuosa suite offre un enorme letto matrimoniale, tessuti d’arredo a tema calcistico e un balcone privato con la migliore visuale possibile sul campo.



“Per gli appassionati di calcio questa è davvero un'esperienza incredibile – spiega in una nota Arjan Dijk, senior vice president e chief marketing officer di Booking.com -: guardare i migliori giocatori d'Europa sfidarsi sul campo prima di godersi un ‘pass per il backstage’ di Wembley, vivendo quello stadio davvero unico e speciale prima, durante e dopo la partita nell'esclusiva "Stadium Suite" di Booking.com. Questo è stato un torneo che ha regalato momenti imperdibili sul campo e speriamo che i vincitori del concorso possano custodire ricordi indimenticabili anche fuori dal campo, coerentemente con la filosofia di Booking.com per cui viaggi, vacanze, eventi e attrazioni sono tutto.”



Per aggiudicarsi il pernottamento nello stadio di Wembley, basta partecipare la contest online ‘Stadium Suite’, sul sito dell’Ota.



La suite ha già ospitato alcuni tifosi per le semifinali tra Italia e Spagna e Danimarca e Inghilterra.