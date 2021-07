Euro 2020: finale Italia-Inghilterra, mille fortunati a Wembley grazie alla Uefa

Si avvicina la tanto attesa sfida finale Italia-Inghilterra di Euro 2020 e qualche fortunato avrà la possibilità di assistere in diretta alla competizione dagli spalti del Wembley Stadium di Londra. Come riportato da Milano Today infatti la Uefa ha concordato con le autorità britanniche la possibilità per un numero massimo di mille tifosi provenienti dall'Italia di recarsi a Londra per assistere alla sfida conclusiva del torneo.

L'iniziativa prevede comunque il rispetto di una serie di condizioni attraverso le quali poter derogare dalle attuali disposizioni relative alla necessaria quarantena imposte dal governo britannico per i viaggiatori provenienti dall'Italia.

I tifosi provenienti dall'Italia potranno rimanere nel territorio britannico per un massimo di 12 ore; dovranno raggiungere Londra rispettando il concetto di ‘bolla di sicurezza’ tramite l'utilizzo esclusivo di voli charter in partenza da Roma e Milano e di trasporti dedicati dall'aeroporto di arrivo a Londra fino al Wembley Stadium e viceversa, che verranno organizzati direttamente dalla Figc.



Allo stadio sarà dedicato loro uno specifico settore dell'impianto per garantire la bolla di sicurezza e sarà necessario compilare un formulario online nelle 48 ore precedenti la partenza.

Inoltre, tutti i tifosi che viaggeranno per Londra dovranno esibire la prova di un tampone molecolare con risultato negativo effettuato dopo le 15 del 9 luglio. La Figc consiglia poi di effettuare tale tampone nella giornata di sabato 10 luglio. Il tampone è obbligatorio anche per i vaccinati. Infine, al rientro in Italia tutti i tifosi dovranno effettuare obbligatoriamente 5 giorni di isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora e sottoporsi a un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 5 giorni di isolamento.



I tifosi aderenti all’iniziativa hanno necessariamente dovuto utilizzare i servizi di viaggio veicolati da Figc attraverso l’agenzia Carlson Wagonlit Travel. La partenza dei voli charter è prevista nella tarda mattinata o primo pomeriggio dell’11 luglio da Roma e da Milano e il rientro in Italia avverrà al termine della gara. L’acquisto del pacchetto garantisce la possibilità di acquistare separatamente il biglietto della finale, successivamente alla conferma del viaggio, tramite il portale biglietteria della Uefa.