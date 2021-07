Booking.com regala il 10% di sconto a chi prenota in Italia

Per sostenere la volontà degli italiani di tornare a viaggiare, Booking.com offre a tutti gli utenti che prenotano in Italia tramite l'app di attivare, entro il 31 luglio 2021, un credito di viaggio per ricevere post-soggiorno il 10% di rimborso, fino ad un totale massimo di 200 euro. La prenotazione deve avvenire entro il 31 agosto 2021 e il soggiorno entro il 31 dicembre 2021.

"La pandemia ha messo a dura prova tanti aspetti della nostra vita e della nostra società, compreso il settore dei viaggi e la miriade di attività che comprende, ed è stato davvero incoraggiante vedere la determinazione degli italiani a muoversi verso un futuro migliore e più luminoso per tutti - ha affermato Glenn Fogel, ceo di Booking.com -. Sappiamo che la ripresa totale richiederà tempo e sappiamo che servirà lavorare in sinergia per rimettere in piedi il settore dei viaggi. Speriamo che questo 10% di credito di viaggio possa essere un piccolo supporto per i nostri viaggiatori. Con la missione di rendere più facile per tutti vivere il mondo, abbiamo deciso di introdurre questa iniziativa per aiutare i viaggiatori a riscoprire i luoghi, le persone, le culture e le esperienze che non hanno potuto vivere nell’ultimo anno ".



I dati di Booking.com mostrano che il 69% degli italiani preferirebbe comunque viaggiare più vicino a casa per il prossimo futuro e il 60% opterebbe per diversi viaggi ma più brevi rispetto a soggiorni più lunghi.