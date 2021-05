Tokyo, Olimpiadi a rischio: i medici giapponesi chiedono di bloccarle

La cerimonia di apertura è prevista il 23 luglio, ma il loro destino è ancora in bilico. Non c’è pace per le Olimpiadi di Tokyo 2021, a causa del coronavirus che sta continuando a flagellare il Giappone, nel pieno della quarta ondata e alle prese con una campagna vaccinale che procede molto a rilento.

Nonostante il fatto che 75% degli atleti che parteciperanno alla competizione sarà vaccinato contro il Covid-19 entro l’inizio delle gare, secondo quanto riportato da lastampa.it l’associazione dei medici di Tokyo vorrebbe che le Olimpiadi venissero cancellate e ha esortato il Comitato olimpico nazionale a seguire questo consiglio.



"Evento impossibile da realizzare"

L'appello dei circa 6.000 dottori della capitale fa seguito alla sollecitazione del sindacato nazionale dei medici giapponesi, che ritiene l'organizzazione dell'evento “impossibile” da realizzare.



“La cancellazione di un evento che ha il potenziale di aumentare in modo esponenziale il contagi da Covid e le vittime della malattia è la cosa più giusta da fare” ha detto l'associazione in un comunicato.



L'obiettivp più urgente è la velocizzazione della campagna vaccinale, bloccata da lungaggini burocratiche che hanno fatti sì che a oggi sia stto approvato solo il vaccino della Pfizer.