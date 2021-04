Tokyo Disney Resort: arriva il nuovo hotel dedicato a Toy Story

Il Tokyo Disney Resort è una pura immersione nell'universo di Topolino & co., e lo sarà ancora di più grazie al nuovo hotel situato tra i due parchi Tokyo Disneyland e Tokyo DisneySea.

Sarà il Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel: 595 camere distribuite su 11 piani dove i protagonisti saranno i giocattoli. Basti pensare che ogni camera sarà modellata sullo stile della stanzetta di Andy, il bambino del film, e che questo albergo, come riporta travelpulse.com, costituirà la prima struttura di categoria 'moderate type'. Si tratta di una via di mezzo tra gli altri 4 hotel di standard 'value type' e 'deluxe type'.



Altra novità riguarda l'ampliamento del parco Tokyo DisneySea che vedrà la nascita, nel 2022, di attrazioni legate a 'Frozen', 'Rapunzel' e 'Peter Pan'.



Gaia Guarino