Il Giappone prolunga lo stato di emergenza, tornano i timori per le Olimpiadi di Tokyo

Il Giappone ha deciso di prolungare ancora lo stato di emergenza spostando la deadline fino al prossimo 20 giugno. E subito sono tornati i timori che le Olimpiadi che si dovranno tenere a Tokyo a partire dal 24 luglio possano saltare definitivamente, dopo il rinvio dello scorso anno.

Nel Paese la curva dei contagi e la situazione negli ospedali continua a preoccupare, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, i nove prefetture. Tra queste quelle di Tokyo, appunto, e di Osaka. Inoltre resta basso il numero dei vaccinati tra la popolazione, ad oggi fermo al 7 per cento.



Per quanto riguarda il discorso Olimpiadi, ulteriori misure potrebbero essere prese in vista della scadenza del 20 giugno. Tra le ipotesi c’è quella che le gare possano essere vietate anche al pubblico giapponese oltre a quello internazionale.