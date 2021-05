L’Austria pronta a rimettersi in marcia: ecco i trend dell’estate

di Gaia Guarino

L'Austria si prepara alla riapertura del turismo e forte è il desiderio di proporre e illustrare la varietà dei programmi per i prossimi mesi e l'offerta declinata sulle esigenze dei viaggiatori post-pandemia.

"L'Austria è una destinazione popolare per gli austriaci, ma anche per chi abita nei Paesi limitrofi - spiega Petra Stolba, ceo dell'Austrian National Tourism Office -. Come trend si confermano lo slow tourism e l'outdoor con idee varie, dalle passeggiate al ciclismo".

Chi sceglie questa meta desidera il contatto con la natura; Secondo leprevisioni, infatti, il pubblico internazionale che visiterà le città mancherà ancora per un po'. I tedeschi si confermano il mercato più rilevante per l'Austria, ottimo potenziale anche per l'Olanda. Sempre più dominante è, invece, il turismo interno.



"Il 58% degli austriaci desidera trascorrere le vacanze nel proprio Paese" - sottolinea Sophie Karmasin di Opinion Pollster -. A fare la differenza sono valori nuovi come la sicurezza e la flessibilità, anche per ciò che riguarda la prenotazione delle strutture alberghiere".



Il safety concept

Un Paese pronto a ripartire tenendo a mente un safety concept strutturato con un programma disponibile in 20 lingue: è la definizione di una vera e propria 'art of tourism', quella alla base dell'economia locale. "Il turismo è un settore pieno di attività che uniscono tradizione e novità" conclude Robert Seeber, Chairman della Sezione Federale della Austrian Federal Economic Chamber. "Noi puntiamo ad aprirci all'innovazione senza dimenticare ciò che di tipico ci caratterizza".