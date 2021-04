Austria: dal 19 maggio si riapre a turismo, sport ed eventi

L'Austria riapre a partire dal 19 maggio. L'annuncio è stato diramato dal cancelliere Sebastian Kurz che come riportato da La Stampa, ha spiegato che “sarà possibile tornare alla normalità entro l'estate”.

Kurz ha sottolineato come “entro la metà di maggio, tre milioni di persone in Austria avranno ricevuto la prima dose” del vaccino. Le riaperture del 19 maggio riguarderanno i settori legati a turismo, gastronomia, sport e cultura, tutti interessati specifici protocolli relativi a sicurezza e distanziamento interpersonale, compreso l’ uso di mascherina.



Entrerà anche in vigore il 'green pass' una specie di lasciapassare per chi è già stato vaccino, per i guariti dal coronavirus e per chi si sottopone a tampone.

All'interno di un ristorante il massimo della persone adulte sedute allo stesso tavolo sarà di quattro, mentre in ambiente esterno il massimo è stato portato a dieci. Nei centri fitness lo spazio per ogni persona è di 20 metri quadrati. Per gli eventi, il numero massimo di persone ospitabili in un luogo chiuso è di mille500, che diventano 3mila se si è all'aperto.