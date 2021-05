Robert Seeber, Austria: “Conciliare libertà e sicurezza è possibile”

L'Austria ha riaperto le sue porte ai turisti e, dopo 15 mesi difficili per il settore turistico, l'obiettivo primario è ora ripartire in sicurezza evitando inoltre una dispersione della forza lavoro.

"Rispetto ad altri Paesi europei stiamo dando un gran supporto a questa industry e siamo pronti a tornare ai top level" sottolinea Elisabet Köstinger, ministro federale per il Turismo. L'Austria è già a un ottimo punto con le vaccinazioni e si prevede il completamento della campagna vaccinale nelle prossime settimane. Nel frattempo, come precisa il ministro, è cruciale l'impegno di tutti in questo reopening process con una piena adesione ai protocolli sanitari stabiliti.



Strategia di marketing

"Combinare libertà e sicurezza è possibile" aggiunge Robert Seeber, Chairman della Sezione Federale della Austrian Federal Economic Chamber. Per trasmettere questo messaggio è stata avviata un'intensa strategia di marketing.



"Abbiamo supportato l'idea del Green Passport insieme ad altri ministri del turismo europei", conclude Köstinger. "Chiunque entrerà nei nostri confini già vaccinato, con un tampone negativo o pienamente guarito dal Covid non sarà sottoposto a regime di quarantena". G. G.