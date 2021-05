New York, previsti 31 milioni di turisti entro fine anno

New York, svuotata dei turisti da oltre un anno, comincia a mostrare i primi segnali di ripresa. Il cammino per tornare ai livelli pre-pandemici è ancora lungo, ma i dati che arrivano dalle vendite dei biglietti dei musei e il tasso di occupazione nelle strutture alberghiere, fa ben sperare. A oggi a muovere la Grande Mela sono i turisti statunitensi.

Nel 2019 a visitare NYC sono state circa 67 milioni di persone, nel 2020 - essenzialmente nel primo trimestre - poco più di 22 milioni, inoltre, a causa delle chiusure, si è contratta la disponibilità di posti letto in hotel scendendo da 124mila a 88mila.



Come riporta delta-optimist.com, le previsioni per l'anno in corso parlano di 31 milioni di visitatori entro fine dicembre. G. G.