New York, vaccini gratis ai turisti: il piano del sindaco de Blasio

New York vaccinerà i turisti gratuitamente con dosi Johnson & Johson. L’annuncio è arrivato pochi giorni fa direttamente dal sindaco Bill de Blasio, in seguito alla decisione del governatore Andrew Cuomo di riaprire i teatri di Broadway a partire dal mese di settembre.

In questo modo l’amministrazione de Blasio spera di ripopolare le strade della Grande Mela di visitatori stranieri e rilanciare così l’industria turistica della città.



Il piano

Per la somministrazione, si legge su quifinanza.it, saranno posizionati dei furgoni in alcuni dei luoghi più conosciuti dai turisti.



Prima che il progetto si realizzi, però, ha spiegato il primo cittadino di New York, è necessario che siano modificate al più presto le regole dello Stato sui vaccini, per permettere di approvare la somministrazione ai non residenti. Per raggiungere l’obiettivo il team di de Blasio sta lavorando fianco a fianco con l’amministrazione Cuomo.