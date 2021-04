L’associazione Visit Usa Italy prosegue nel piano di formazione avvalendosi delle rubriche digitali, in onda ogni giovedì alle 18,30 in prima visione Facebook sulla pagina dell’associazione Visit Usa Italy.

Le rubriche sono divise in quattro argomenti musica, cinema, libri e stories. Il format è quello della breve intervista a cura di quattro team leader, uno a settimana.



Sara Quagliaroli di Alidays Travel Experiences per il cinema, Elisa Gallina di America World per i libri, Antonio Boschi di AzBlues per la musica e Stefano Gnerucci di Aci Blue Team per le Stories hanno reclutato i soci specialisti sugli Usa per una conversazione ‘diversa’ sulla destinazione.

Il progetto durerà fino a dicembre ed ha lo scopo di incuriosire, mantenere viva l’attenzione, stimolare idee di viaggio, far sognare e intrattenere le agenzie, ma anche il consumer in ascolto.

Per le prime due puntate dedicate alle stories Gianluca Sposito di Konrad Travel e la famiglia Cesaretti di Reimatours hanno raccontato la loro America del cuore. L’appuntamento per i libri ha visto coinvolti Damien Tamburo di America World con Into the Wild di Krakauer e Alessandro Di Falco di Alidays per il Mississippi di Faulkner. Per la rubrica dedicata alla musica Arianna Pradella di Utat ha intrattenuto su Bruce Springsteen. Le Hawaii sono state riscoperte tramite il film Paradiso Amaro per l’intervista a Elisa Gallina di America World.

I prossimi appuntamenti in calendario sono il 29 aprile per ‘American Movie’ con Ivana Di Stasio de I Viaggi del Delfino e il 6 maggio per ‘American music’ con Ilaria Vergani di Bigmama Travel.

“Questo progetto, informale e diretto, è stato accolto e curato con entusiasmo da tutti i soci. Le

stories rappresentano un passaggio comunicativo importante in grado di raccontare gli Stati Uniti

in modo intimo, alimentando curiosità ed interesse sulla destinazione e i suoi specialisti. Tour

operator, compagnie aeree, car rental ci stanno facendo viaggiare ogni settimana tra le strade, le spiagge, le montagne e le praterie degli Stati Uniti su note musicali, ciak hollywoodiani e fraseggi letterari. Un mix esperienziale, tra ricordi e nuovi progetti, che ci sta preparando al viaggio di domani. Visit Usa e i suoi soci guardano lontano lavorando costantemente su formazione, approfondimenti e confronti tra realtà italiane ed americane. Come Visit Usa ci faremo trovare pronti anche in termini di rilancio e promozione del prodotto Stati Uniti quando in modo chiaro si potrà tornare a viaggiare, per turismo, sulle destinazioni lungo raggio” commenta Francesco Paradisi presidente di Visit Usa.