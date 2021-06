L’America di Michele Cerruti: i luoghi del cuore del presidente di Gastaldi Holidays

di Livia Fabietti

In occasione della 13° puntata di American Stories, la rubrica settimanale di Visit Usa Italy dedicata alla scoperta delle mille sfaccettature degli Stati Uniti, Stefano Gnerucci di Aci Blue Team ha intervistato Michele Cerruti, presidente di Gastaldi Holidays, che ha raccontato le origini e l'evoluzione dello storico t.o e tante altre curiosità.

"Degli Stati Uniti mi è sempre piaciuta la grandezza, la possibilità di fare tantissime cose. È un mondo estremamente affascinante", dichiara Cerruti. Il suo primo grande amore? New York dove tra l'altro ha sede, sulla 5th Avenue, l'ufficio Gastaldi Usa. Una città in continuo divenire da rivedere ogni volta con occhi diversi: propone sempre qualcosa di nuovo.



Tra i luoghi del cuore di Cerruti la High Line, Central Park, Times Square e i locali del Village. Nella wishlist, invece, una vacanza in famiglia nella natura, ad esempio in Montana o nel Wyoming. Guardando al prossimo futuro, la speranza è quella di riportare, appena possibile, gli italiani in vacanza negli Usa: le aspettative? "A mio avviso i viaggiatori vorranno tornare a 'mordere la Grande Mela', una città che ha tantissimo da offrire, pure all'aperto. Anche i parchi nazionali saranno molto appetibili, soprattutto in macchina. Il Fly&Drive permette di essere autonomi negli spostamenti e ammirare, in sicurezza, paesaggi ricchi di bellezze naturali", conclude Cerruti.