Bollino sicurezza e cliniche post Covid, così la Croazia si prepara all'estate

La Croazia si mobilita per la stagione estiva e lo fa garantendo ai viaggiatori un soggiorno di qualità e sicuro.

"Ai primi di marzo abbiamo lanciato 'Safe Stay in Croatia', un marchio che - ha spiegato Viviana Vukelic (nella foto), direttrice dell'Ente nazionale croato per il Turismo - consente a tutti i viaggiatori di riconoscere destinazioni e fornitori di servizi turistici che hanno adottato gli standard di igiene e salute raccomandati dal World Travel & Tourism Council e dall'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica".



Nell'ottica di attirare nuovi target, il Paese ha poi deciso di puntare sul Golfo del Quarnaro, una regione da sempre conosciuta per le sue cliniche di talassoterapia che oggi, ha sottolineato Irena Persin Zivadinov, direttrice dell'ente turistico del Quarnaro "hanno messo a punto trattamenti e programmi personalizzati post Covid per curare le vie respiratorie".



Amina D'Addario