Vukelic, ente croato: “Il Paese pronto a ripartire all’insegna di sicurezza e qualità”

La Croazia continua a puntare sul nostro mercato in vista dell'estate, facendo leva su alcuni punti di forza, dalla campagna vaccinale alla qualità dell’offerta.

La ripartenza

È Viviana Vukelic (nella foto), direttore per l’Italia dell’ente nazionale croato per il turismo, a sottolineare come “per la Croazia è importante avere buona situazione epidemiologica e le misure saranno allentate quando cominceranno i flussi turistici. Una speranza arriva dai vaccini, con la campagna di vaccinazione avviata ormai in quasi in tutto il mondo. L’obiettivo è quello di posizionare la Croazia come una destinazione diversificata e ben preparata, in grado di garantire ai suoi ospiti un soggiorno sicuro e di qualità. Quest’anno la tendenza è quella dei viaggi last minute, che saranno più brevi, concentrandosi anche solo in un long week-end”. Ma il turismo gradualmente si riprenderà e Vukelic sottolinea che “il più grande vantaggio della Croazia è la vicinanza; puntiamo soprattutto sulla nautica, su natura, vacanza attiva e turismo sanitario".



Impegno sui social

L’ente nazionale croato per il turismo continua poi con le attività sui social, inserendo le informazioni sulla Croazia come destinazione turistica desiderabile. “Presenteremo due campagne promozionali, una informativa sul ‘Safe stay in Croazia’ e l’altra sul brand. Stiamo preparando varie presentazioni digitali per agenti di viaggi, dove proporremo le novità e prodotti chiave delle diverse regioni croate. Per ora in programma c’è la nostra presenza alla Bmt a Napoli e poi si vedrà come procedere in base all’andamento del virus”.



Safe Stay in Croatia

Intanto, il progetto Safe Stay in Croatia sta funzionando a pieno regime. Si tratta di un marchio nazionale per i protocolli di sicurezza nel settore del turismo e della ristorazione assegnato alle aziende del settore turistico dal Ministero del Turismo e dello Sport dal 2021.