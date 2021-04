Croazia pronta ad accogliere il turismo internazionale in estate

La Croazia si prepara ad accogliere il turismo internazionale per l’estate 2021. Il Paese ha annunciato che consentirà l’ingresso ai viaggiatori immunizzati e anche ai non vaccinati, ma ad alcune condizioni.

Secondo quanto riporta lastampa.it, i passeggeri che avranno completato la vaccinazione almeno 14 giorni prima della partenza o superato il Covid nei 180 giorni precedenti l’arrivo dovranno esibire un certficato rilasciato dal medico.



Non vaccinati

I viaggiatori non immunizzati dovranno invece esibire il risultato negativo di un tampone eseguito entro 48 ore dall’arrivo e ripetere un test rapido ogni 10 giorni.



In alternativa, dovranno rimanere in autoisolamento per 10 giorni.