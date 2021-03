Giordania, un ecolodge nella riserva naturale di Burqu

Un ecolodge nella riserva naturale di Burqu, sul Jordan Eastern Badia Trail. È stato appena inagurato in Giordania il Burqu Ecolodge and Camping.

La struttura, che si trova non lontana dalle rovine del castello romano di Burqu, dispone di 10 stanze, un ristorante, spazi pubblici inseriti in tende beduine con una capacità di ospitare 30 persone per volta.



L’apertura del Burgu Ecolodge and Camping, che segue il lancio del Jordan Trail e del Jordan Bike Trail, si inserisce in un piano volto a far conoscere i percorsi meno battuti e il volto ecoturistico del Paese, che al momento annovera dieci riserve naturali gestiste dalla Royal Society for the Conservation of Nature.



L’Eastern Badia Trail (Jebt) segue le orme dei beduini nomadi. Il sentiero, che collega l’Azraq Wetland Reserve e la Shaumari Wildlife Reserve con la nuova riserva di Burqu, conduce gli esploratori dalla porta di accesso al cuore misterioso del deserto giordano.