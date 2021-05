Giordania: no ai tamponi in partenza per i vaccinati

La Giordania semplifica l’ingresso nel Paese ai turisti internazionali. Tra le novità segnalate dal Jordan Tourism Board Italy la rimozione, per chi è vaccinato, dell’obbligo di tampone alla partenza. Tuttavia al momento tutti i visitatori (anche i vaccinati) saranno ancora sottoposti al tampone all’arrivo, all’interno dell’aeroporto di Amman, ma non dovranno più attendere l’esito in aeroporto. Saranno infatti informati via sms e email nell’arco di 3-6 ore.

Le linee guida

Intanto il governo giordano ha ufficialmente emanate le nuove procedure operative standard per il settore turistico in attesa della ripresa e della rimozione del divieto da parte del governo italiano di viaggiare in Giordania per turismo.



Si tratta di guide per la salute e la sicurezza di tutto il comparto turistico e per la tutela dei visitatori. Nello specifico riguardano le modalità di sanificazione, distanziamento, test della temperatura e le norme di comportamento nei luoghi frequentati dai turisti e sono valide per ristoranti, hotel, guide turistiche, campeggi, negozi, diving center, imbarcazioni turistiche, parchi acquatici, musei e centri visitatori.