Giordania: stop alla quarantena per i turisti in arrivo

La Giordania ha stabilito una serie di alleggerimenti delle norme anti-Covid, anche in virtù dell’inizio del programma di vaccinazione nazionale. In particolare, è stato rimosso l’obbligo di quarantena per i viaggiatori in arrivo con un primo tampone negativo effettuato entro 72 ore dal momento dello sbarco e negativi anche al tampone da effettuare in aeroporto in Giordania (a spese del viaggiatore). Ne sono esentati tuttavia i bambini di età inferiore ai 5 anni.

Inoltre la Giordania ha chiuso la piattaforma di Visit Jordan dedicata al Covid-19. Le nuove misure sono state annunciate direttamente dal Il ministro e portavoce del governo, Ali Al-Ayed.