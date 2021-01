Giordania: le agenzie al centro del piano di marketing per il 2021

Il Jordan Tourism Board ha approvato il piano 2021 dell’ente, che prevede la ricerca di nuovi canali di promozione dei principali siti turistici del Paese. Il piano marketing del Jtb per il 2021 verte sulla ripresa della fiducia dei visitatori internazionali nei riguardi di una destinazione che ha moltissimi luoghi da scoprire.

Il piano, come ricordato dal direttore generale del Jtb, Abdul Razzaq Arabiyat, punterà sui canali di marketing efficaci nell'aumentare il numero di turisti. In questo senso, Arabiyat ha annunciato l'apertura di nuovi canali b2b con agenzie di viaggi globali per rivitalizzare il turismo, spiegando che i Paesi di tutto il mondo stanno concentrando l’attenzione sulle agenzie di viaggi e sui tour operator, dato che i viaggi organizzati possono essere meglio monitorati alla luce dell'attuale situazione epidemiologica.



Secondo il direttore, il piano porrà ulteriore attenzione al turismo religioso in considerazione degli importanti siti musulmani e cristiani del Regno hashemita, nonché al turismo avventura e al turismo tradizionale. Jtb monitorerà continuamente gli indicatori del turismo globale e il traffico aereo regolare, in modo che le attività di marketing possano essere modificate in linea con gli ultimi sviluppi di mercato.



Per quanto attiene alla promozione online, Arabiyat ha indicato che i contenuti del marketing digitale dell’ente sono stati arricchiti con nuove informazioni sulla Giordania e modificati per utilizzare le più recenti tecnologie come la realtà aumentata.

Il ministro del turismo e delle antichità, Nayef Fayez, ha aggiunto che gli sforzi comuni di tutte le parti interessate sosterranno i piani di marketing previsti e ha invitato l’intero mercato turistico della Giordania a lavorare insieme per affrontare le prossime sfide.