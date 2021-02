Il primo ministro scozzese: “Improbabili i viaggi all’estero quest’estate”

Un’estate senza viaggi fuori dai confini per i cittadini scozzesi. Secondo le previsioni del primo ministro Nicola Sturgeon, è improbabile che nella prossima stagione calda i residenti del Paese portanno fare vacanze all’estero.

Inoltre, Sturgeon ha anche ventilato l’ipotesi che in occasione della Pasqua 2021 gli scozzesi non potranno effettuare viaggi domestici. A parte il ritorno a scuola, non sarebbero attualmente in previsione allentamenti delle misure di contenimento.



È ancora presto per valutare le conseguenze sul piano dell’incoming nella Penisola, ma nel corso delle prossime settimane si delineerà con maggiore chiarezza la situazione, consentendo magari alcune proiezioni sulle settimane più calde dell’anno.