Scozia, il Governo aiuta i tour operator

Il Governo scozzese corre in aiuto dei tour operator inbound. Gli operatori riceveranno infatti una parte dei 104,3 milioni di sterline stanziati dall’Esecutivo per sostenere le attività turistiche e ricettive gravemente colpite dall’emergenza coronavirus.

“Annunceremo maggiori dettagli su come fare domanda su VisitScotland.org a tempo debito, ma il nostro obiettivo è che tutti i fondi siano lanciati entro la metà di febbraio”, ha annunciato oggi l’ente turistico Visit Scotland in una nota riportata su Travel Mole.



L’ente ha comunque invitato i t.o. a presentare le manifestazioni di interesse per accedere ai finanziamenti a partire dal 22 gennaio.