Booking.com svela le 10 destinazioni più accoglienti al mondo

Anche nel 2020 Booking.com non rinuncia alla tradizionale classifica sulle destinazioni più accoglienti al mondo, secondo i feedback ricevuti da chi ha prenotato tramite il portale di affitti brevi.

La selezione a livello internazionale comprende la Contea di Taitung a Taiwan, la Regione di Prešov in Slovacchia, la Tasmania in Australia, Canterbury in Nuova Zelanda, la Nuova Scozia in Canada, l’Alta Austria, la provincia di Chubut in Argentina, O’Higgins in Cile, l’Iowa negli Stati Uniti e il Minas Gerais in Brasile.



E a livello italiano? Per quanto riguarda la Penisola, le destinazioni selezionate da Booking.com e scelte come le più accoglienti sono Basilicata, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Molise e Campania.