Lo Sri Lanka riapre i confini con un progetto pilota

di Gaia Guarino

Dopo otto mesi, lo Sri Lanka riapre i propri confini e torna ad accogliere i primi gruppi di turisti arrivati dall'Ucraina. Si tratta di un progetto pilota volto a rilanciare il settore turistico del Paese che include la possibilità di visitare, in modo protetto, alcune aree pre-selezionate.

All'arrivo, i viaggiatori sono obbligati a effettuare il tampone per poi essere trasportati in hotel. Nei giorni successivi, ci si sottopone a un secondo test. Questa iniziativa, che come riporta travelmole.com andrà avanti sino a fine mese, prevede una partecipazione di circa 2.500 persone prevalentemente dell'Est Europa.



In questo modo, si punta anche a una ripresa del trasporto aereo grazie al supporto della compagnia di bandiera SriLankan Airlines.



