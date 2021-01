Lo Sri Lanka riapre le porte ai turisti internazionali

Dopo un progetto pilota partito il 7 gennaio scorso, lo Sri Lanka ha annunciato la riapertura ai flussi turistici internazionali. Al momento il Paese consentirà l’accesso fino a un massimo di 2.500 persone al giorno per evitare di intasare i centri di screening per il coronavirus, che non riescono a processare molti tamponi al giorno.

Agli ospiti non viene richiesta una permanenza minima, ma devono presentare un test molecolare negativo realizzato al massimo 4 giorni prima della partenza, si legge su Repubblica.it. I turisti non potranno soggiornare ovunque, ma all'interno di una lista di 55 alberghi; inoltre, non possono muoversi liberamente per l'isola, se non accompagnati da responsabili locali, per le prime due settimane di permanenza.



Discorso diverso per chi ha soggiornato in Gran Bretagna nelle 2 settimane precedenti l’arrivo in Sri Lanka: il Paese non ne permette l'ingresso e i voli provenienti o in transito nel Regno Unito non sono ammessi.