Kuoni: Italia sul podio delle mete più gettonate dell’estate 2021

Una conferma che fa bene al morale di tutto il turismo italiano: anche per Kuoni il nostro Paese è sul podio delle mete più prenotate per la ripartenza del dopo-pandemia.

L’operatore, affermando che a oggi le prenotazioni per il 2021 sono molto più avanti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mette il nostro Paese al secondo posto nel ranking delle destinazioni più popolari e maggiormente richieste, preceduto solo dalle Maldive. L’Italia è la più prenotata per l’estate 2021 per quanto riguarda le occasioni speciali come le cerimionie di nozze.



Due tipi di turisti contrapposti

“Stiamo assistendo all’emergere di due tipologie di viaggiatori contrapposte - spiega a TravelMole il ceo Derek Jones -: coloro che sono pronti a prenotare e viaggiare con breve preavviso e quelli che, invece, stanno pianificando i loro spostamenti molto più avanti, con l'obiettivo di viaggiare tra un anno o più: si stanno divertendo a fare progetti e sono entusiasti all'idea di partire per vedere di nuovo il mondo".



Sul terzo gradino del podio il Kenya che, insieme al Botswana (in ottava postazione) è scelto per la possibilità dei safari. Il quarto posto è dedicato alla Grecia, seguita da Antigua (la prima dei Caraibi), dalla Thailandia e, appunto, dal Botswana. Completano la classifica Bali, Sri Lanka e, all’undicesimo posto, il Giappone.



In aumento anche la spesa media: sono sempre più numerosi, infatti, i clienti che scelgono di viaggiare in business class e prenotano esperienze uniche e costose come i voli in mongolfiera e i trasferimenti in elicottero.