Dubai rafforza la partnership con Emirates

Dubai procede il piano di rilancio del turismo internazionale e, dopo aver riaperto i suoi confini lo scorso 7 luglio, mette in campo nuove iniziative per facilitare i viaggi. In quest’ottica, Dubai Tourism ed Emirates si sono uniti ancora una volta per offrire una serie di facilitazioni per coloro chi sceglie Dubai come meta di viaggio. Helal Saeed Almarri, direttore generale del Dipartimento del Turismo e del Commercio di Dubai, ha dichiarato: "La vision e la leadership di Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e ruler di Dubai, è stata per noi di enorme ispirazione e ci ha guidato in modo decisivo ed efficace nella gestione della pandemia. Nel 2021 non vediamo l'ora di continuare ad accogliere chi visiterà Dubai per la prima volta e i repeater, seguendo rigorosi protocolli sanitari e misure precauzionali in atto ormai da tempo. Siamo lieti di continuare a lavorare a stretto contatto con partner strategici come Emirates, così come con tutti i nostri partner dell'ospitalità, per permettere ai visitatori di vivere l’energia di Dubai, tutte le sue attrazioni, le esperienze culinarie e di shopping e festival ed eventi in totale sicurezza e con sempre maggiore flessibilità".

Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates, ha aggiunto: "Emirates ha lavorato a stretto contatto con tutti gli stakeholder di Dubai per ripristinare gradualmente la sua rete e i suoi servizi, attuando tutte le misure di sicurezza. Da quando Dubai ha riaperto i confini ai visitatori internazionali, abbiamo visto un crescente aumento di richieste e prenotazioni, il che riflette la fiducia che i viaggiatori nutrono per Dubai e per gli Emirati. Oggi Emirates vola già in quasi 100 città in tutto il mondo. Insieme al nostro partner strategico Dubai Tourism, stiamo ampliando l’ offerta, garantendo flessibilità e sicurezza in viaggio".