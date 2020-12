Emirates svela la nuova premium economy sull’A380

Era attesa da oltre un anno e ora Emirates ha svelato al pubblico, con tanto di immagini, la nuova premium economy che i passeggeri potranno sperimentare a bordo degli A380.

"L'A380 di Emirates è già una delle esperienze di viaggio più ambite nei cieli e ora l'abbiamo resa ancora migliore – commenta il presidente Tim Clark -. Mentre altri riducono, Emirates sta lavorando duramente per ripristinare i prodotti e i servizi che abbiamo dovuto sospendere o modificare a causa di precauzioni contro la pandemia e introdurre nuove offerte e miglioramenti ".



La premium economy verrà installata nei prossimi 5 A380 che la compagnia riceverà da Airbus e in alcuni B777X che saranno in consegna nel 2023. Da valutare in base alla situazione del mercato l’eventuale inserimento anche in altri A380 già presenti in flotta.