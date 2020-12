Volagratis: la top ten delle mete più ricercate per il 2021

Volagratis.com, analizzando i dati delle ricerche e delle prenotazioni per il 2021 avvenute in questi mesi, ha rivelato le 10 mete dove gli italiani sognano di andare il prossimo anno.

Tra le destinazioni più gettonate figurano il Mar Rosso, L'Avana e ancora le Maldive: un italiano su dieci ha infatti cercato su Volagratis.com offerte per hotel e pacchetti volo+hotel per raggiungerle. Non sono da meno Dubai, Tokyo e New York: la città che non dorme mai registra la percentuale più alta di ricerche per quanto riguarda i voli (4%), a cui si aggiungono quelle per i pacchetti volo+hotel (4%) e le prenotazioni per i voli già effettuate (2%).



Non solo mete a medio e lungo raggio: nella wishlist ci sono anche le Canarie, la Sicilia - con Palermo e Catania in testa - e ancora Roma e Amsterdam, al primo posto tra le destinazioni già prenotate per i pacchetti volo+hotel. L. F.