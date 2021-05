Volagratis, boom di prenotazioni in arrivo a maggio

La ripresa del turismo comincia a farsi sentire: lo dice Volagratis che ha messo a confronto i dati di prenotazione di voli e hotel della prima metà di maggio con quelli del medesimo periodo del mese precedente.

Complici le aperture e le maggiori libertà di spostamento auspicate anche per i prossimi mesi, le prenotazioni di voli sono aumentate dell’86% mentre quelle per gli hotel del 129%, con cifre superiori a quelle pre Covid sul medesimo periodo preso in esame.



“Man mano che le regole per viaggiare si fanno più chiare, si rafforza la crescita delle prenotazioni. A partire da aprile, con i primi annunci e le prime aperture da parte del Governo, abbiamo notato un trend positivo, con una crescita evidente nella prima parte di maggio. I dati non sono ancora come quelli di un anno ‘normale’ quale il 2019, ma le differenze si stanno riducendo: dal -90% di gennaio registriamo ora un -42%. Senza dubbio il mercato sta cambiando e stanno nascendo nuove tendenze, ma il desiderio di tornare a viaggiare è forte”, spiega Davide Mara, market director Italy & Spain di Volagratis.



Le destinazioni

Anche quella del 2021 sarà un’estate “italiana”: secondo Volagratis.com, infatti, il 58% degli italiani sceglierà una destinazione all’interno dei confini nazionali. Allo stesso tempo però rispetto al 2020 si nota un aumento relativo anche alle prenotazioni internazionali, passate dal 31% del 2020 al 42% di quest’anno, con Spagna e Grecia sul podio.



La Sicilia è leader in Italia sia per il solo volo, che per il pacchetto volo+hotel, mentre la Sardegna è sul podio per quanto riguarda voli e pacchetti. Superando i confini nazionali, a farla da padrone sono le isole spagnole e greche.



Decisamente internazionale è ad esempio la classifica delle prenotazioni dei pacchetti “volo+hotel”: in questo caso infatti gli italiani premiano le Baleari con Maiorca che, con il 9% delle preferenze, si piazza al primo posto sorpassando sia Sardegna (8%) che Sicilia (7%).



Non solo last minute

La situazione di incertezza legata alla pandemia ha fatto emergere nell’ultimo anno sempre di più la tendenza alle prenotazioni last-minute: una pratica che sembrerebbe confermarsi anche per l’estate 2021. Secondo Volagratis il 65% delle prenotazioni hotel e il 53% delle prenotazioni voli effettuate ad inizio maggio sono infatti relative alle partenze per la seconda parte di maggio o per giugno, periodo che coincide anche con la fine dell’anno scolastico.



Ma gli italiani cominciano a ritrovare la fiducia e la tranquillità nell'organizzare le vacanze: a dimostrarlo il fatto che il 62% dei pacchetti turistici sono relativi a partenze per i mesi di luglio e agosto, quindi bloccati con un anticipo che va dalle 8 alle 16 settimane.