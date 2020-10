Osservatorio Volagratis: Sicilia in vetta nelle scelte degli italiani

Dopo un'estate tricolore, anche in autunno si riconferma il desiderio degli italiani di riscoprire le bellezze del Belpaese: per le partenze di ottobre infatti, stando a quanto rivelano i dati dell'Osservatorio di Volagratis.com, il 45% dei viaggiatori ha scelto di rimanere entro i confini nazional. segnando un notevole aumento rispetto allo stesso periodo del 2019 quando solo 3 italiani su 10 optavano per vacanze patriottiche.

Per quanto riguarda le prenotazioni dei pacchetti "volo+hotel" (12,4%) e "solo hotel" (9,8%), stando a quanto evidenzia il portale, la Sicilia la fa da padrona, seconda solo a Milano (10,9%) per quel che concerne invece i "voli", con Catania con 9,1% di prenotazioni e Palermo con 6,7%. L. F.