Viaggi: l'Ue verso l'intesa su mappa rischio e modulo comune

Potrebbe essere ratificata dal Consiglio degli affari generali della Commissione europea l’intesa di massima sui viaggi all’interno dell’Unione europea. Restano ancora alcuni punti da definire, in particolare quello legato all’armonizzazione della durata dell’autoisolamento, che attualmente varia da 7 a 14 giorni a seconda degli Stati.

I punti sui quali ci sarebbe una prima convergenza riguardano due punti fondamentali: la mappa a colori di classificazione del rischio contagio su base regionale e il modulo comune europeo per la localizzazione dei viaggiatori.



Secondo quanto riportato da Corriere.it, uno degli obiettivi è quello di evitare le limitazioni a un intero Paese, ma localizzare il più possibile le aree di attenzione, eliminando poi le misure unilaterali. La mappa avrà 4 colori (verde, arancione, rosso e grigio) e prenderà in esame i casi di Covid su 100mila abitanti nei 14 giorni precedenti, il rapporto tra test effettuati e test positivi e il numero di test su 100mila abitanti nella settimana precedente. Si tratterà quindi di una mappa in continuo aggiornamento.