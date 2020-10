Vietato l’ingresso in Italia: ecco la lista dei Paesi off limits

Insieme all’aumento del numero dei Paesi al ritorno dai quali è richiesto un tampone, le nuove disposizioni prevedono anche una stretta per gli ingressi.

Sarà infatti vietato entrare in Italia per i residenti di 17 Paesi, di cui diversi europei. Come riporta corriere.it, l’elenco comprende: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia e Colombia.



Pronta anche la stretta sulla vita notturna, con controlli che coinvolgeranno non solo la polizia locale e le forze dell’ordine, ma anche i militari coinvolti nell’operazione ‘Strade sicure’.