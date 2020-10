EuroPass: un Piano di Ricovery con 35 mete per far tornare i cinesi

“Muoversi da soli non basta più. Bisogna fare sinergia con le altre mete italiane e soprattutto con l’Europa, se vogliamo tornare a intercettare il mercato cinese”. Paolo Donadini, Dirigente Turismo Regione del Veneto, motiva con queste parole la decisone di aderire al grande piano di rilancio per il turismo cofinanziato dall’Unione europea, che ha incaricato EuroPass di costruire la migliore strategia di comunicazione per aumentare la visibilità del nostro continente e costruire un’immagine forte della destinazione.

Un progetto molto ambizioso, il Piano di Ricovery presentato a TTG Travel Experience, che vede la partecipazione di 35 destinazioni europee selezionate tra tutte le candidature ricevute. “La campagna, pilotata da Etc e coordinata da EuroPass - spiega Paola Pacchiana, country manager EuroPass (nella foto) - è suddivisa in cinque categorie: ‘Art de Vivre, turismo gastronomico e vinicolo’, ‘Slow Adventure’, ‘Creative cities’, e poi ancora ‘Local crafts’ e ‘Wellness & Wellbeing’.



Le destinazioni italiane

Delle oltre 50 mete italiane che si sono candidate ne sono state scelte cinque: l’Emilia Romagna per ‘Art de Vivre’, Firenze per le ‘Creative cities’, e poi ancora Veneto e Vicenza per la categoria dell’artigianato locale e la Basilicata per quella del 'Wellness & Wellbeing'.



La strategia della campagna prevede account dedicati sui social network cinesi (WeChat, Weibo, Douyin, Mafengwo), e partnership con compagnie aeree, retailer e attrazioni. La prima fase sarà una campagna pubblicitaria sui canali digitali cinesi, cui seguirà l’organizzazione di viaggi per i più importanti Kol - Key Opinion Leader cinesi, che viaggeranno nelle mete selezionate condividendo con i loro follower la loro esperienza.



L’obiettivo è quantomai ambizioso: “Raggiungere - spiega Pacchiana - la quota di 500 milioni di page views sui social network cinesi e 1,5 milioni di interazioni con l’audience del Paese. Cifre che potrebbero rappresentare un indotto di 50 milioni di euro per l’economia turistica europea”.

Stefania Galvan