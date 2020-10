Unwto e Iata, accordo per far ripartire il turismo

In vista del vertice del G20 delle più grandi economie del mondo, l’Unwto ha firmato un memorandum d’intesa con la Iata, che prevede che le due parti cooperino per riavviare il mondo turismo. Il nuovo accordo, riporta HotelMag, si concentrerà sul rafforzamento della fiducia dei consumatori nei viaggi e sul porre la sostenibilità al centro della ripresa e della crescita futura.

“Il viaggio aereo è una componente essenziale del turismo globale – ha evidenziato Zurab Pololikashvili, segretario generale dell’Organizzazione mondiale del turismo -, e questa partnership con l’Associazione globale del trasporto aereo ci vedrà lavorare a stretto contatto per aumentare la fiducia nel volo e nel turismo in generale”.



Promuovere innovazione

Oltre a concentrarsi sulla ricostruzione e sul mantenimento della fiducia nei viaggi internazionali, i due partner si attiveranno per promuovere più innovazione e una maggiore collaborazione pubblico-privato. E con il rilancio del turismo, questo protocollo d’intesa contribuirà, inoltre, a garantire che la ripresa sia sostenibile e inclusiva.



“L’apertura sicura delle frontiere internazionali al turismo è essenziale – ha ribadito Alexandre de Juniac, direttore generale della Iata -. I turisti vogliono sentirsi protetti e vogliono essere sicuri che i loro piani di viaggio non vengano influenzati dalle modifiche dell’ultimo minuto a norme e regolamenti. Perché ciò avvenga, è necessaria una collaborazione ancora maggiore tra il settore pubblico e quello privato. Questa partnership rafforzata con l’Organizzazione mondiale del turismo aiuterà a guidare la ripresa dell’aviazione nei mesi critici a venire”.



La Iata è membro affiliato dell’Unwto dal 1978.