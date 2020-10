"La situazione è delicata ma crediamo nella ripartenza del turismo": Alessandra Priante (nella foto), direttore Europa di Unwto, interviene a TTG Travel Experience in modalità digitale. La diplomatica, infatti, è in missione a Bruxelles con il segretario generale Zurab Pololikashvili "per portare la voce del turismo ai massimi livelli e agire concretamente".

Il tono è cautamente positivo: in questo momento, spiega, "Unwto sente il dovere di dare ai governi la fiducia che si può ripartire attraverso il turismo, la forza positiva del mondo".



Con i contagi in aumento, le stime di Unwto per gli arrivi internazionali nel 2020 sono di un calo del 70 per cento, stima che potrebbe peggiorare in base al quadro epidemiologico. In altre parole "siamo tornati ai livelli di 20 anni fa ma possiamo contare su strumenti nuovi: i pilastri sui quali appoggiarci sono sostenibilità, innovazione, collaborazione tra pubblico e privato, verde, educazione, sostegno alle startup".



Soprattutto, i governi "devono mettere il turismo al centro dei loro piani perché questo può avere effetti positivi anche per tutto il resto".



Oriana Davini