Test rapidi e controlli a tappeto sui passeggeri in tutti gli aeroporti, in alternativa alla quarantena. Questa la proposta avanzata dall’International Air Transport Association per favorire la ripresa rapida dei collegamenti internazionali e ripristinare la connettività globale.

La Iata lavorerà perciò con l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao) e con le autorità sanitarie per implementare rapidamente questa soluzione.



Una soluzione per ripartire

“La chiave per ripristinare la libertà di mobilità transfrontaliera - ha affermato Alexandre de Juniac, direttore generale e ceo della Iata - sono i test Covid-19 su tutti i viaggiatori prima della partenza. Ciò darà ai Governi la fiducia necessaria per aprire i propri confini, senza dover cambiare continuamente le regole sui viaggi. Testare tutti i passeggeri restituirà alle persone la libertà di viaggiare con sicurezza. E questo riporterà milioni di persone al lavoro”.