Seychelles: l'Italia resta nella rosa dei Paesi ammessi

Dal 1 agosto l’Italia è nell’elenco dei Paesi ammessi all’ingresso alle Seychelles e continuerà a esserlo anche dopo il 1 ottobre, anche se dovessero aumentare i casi di Covid-19 nel nostro Paese.

È quanto riporta il Seychelles Tourism Board che segnala come, anche in caso di risalita della curva dei contagi, gli italiani potranno continuare a recarsi nell’arcipelago usufruendo del cosiddetto ‘special status’.



Adesso per entrare nel Paese basta il risultato negativo del test Pcr per Covid-19 effettuato 72 ore prima della partenza e non è necessario l’autoisolamento, perché non viene fatto un secondo tampone.

Nel caso, invece, l’Italia entrasse nella rosa dei Paesi con lo special status, il test andrebbe eseguito non prima di 48 ore prima della partenza e sarebbe ripetuto dopo cinque giorni.

Per ora, comunque, si continua a seguire le norme del regolamento già in vigore, il ‘Seychelles Visitor Travel Advisory 16 september-2020’.