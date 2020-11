Seychelles, l'Italia scende a Paese di 'Categoria 2': obbligatori tampone e quarantena di sei giorni

L’impennata della curva dei contagi nel nostro territorio ha spinto il Seychelles Tourism Board a inserire l’Italia nell’elenco di Paesi ammessi nell’arcipelago in ‘Categoria 2’.

Se, dunque, prima per entrare alle Seychelles bastava il risultato negativo del test Pcr per Covid-19 effettuato 72 ore prima della partenza e non era necessario l’autoisolamento, perché non veniva fatto un secondo tampone, adesso le norme si sono inasprite. I nostri connazionali che intendano recarsi nelle isole ora dovranno, dunque, presentare un referto di tampone negativo effettuato 48 ore prima della partenza e dovranno sottostare a una quarantena in hotel per i primi 6 giorni di vacanza nell’arcipelago.



Il quinto giorno verrà eseguito un nuovo test Pcr e, in caso di risultato negativo, i visitatori saranno liberi di proseguire la vacanza, mentre in caso di positività dovranno restare isolati fino a ulteriore decisione dell’autorità sanitaria pubblica.