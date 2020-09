Seychelles si dichiara Covid-free, nessuna quarantena per gli italiani

I numeri diffusi dal John Hopkins University mostrano le Seychelles come una destinazione sicura: dal 27 agosto non si è registrato ufficialmente nessun nuovo contagio.

Già da luglio le autorità sanitarie delle Seychelles avevano dichiarato il Paese Covid-free e iniziato ad intraprendere misure per una graduale riapertura del Paese e per la ripresa del turismo.



E anche se i porti sono ancora interdetti alle navi da crociera fino alla fine del 2021, ad agosto sono ripresi i voli commerciali internazionali.



L'Italia rientra tra i Paesi a basso e medio rischio e i viaggiatori italiani non sono sottoposti a misure di quarantena. È necessario però effettuare un test Pcr non oltre le 72 ore dalla partenza, ed inviare il relativo risultato all'indirizzo visitor@health.gov.sc insieme ai dettagli del viaggio e del pernottamento, che è permesso solo in strutture che siano state certificate dall’Autorità di Sanità Pubblica.



Il risultato del test andrà inoltre presentato alla compagnia aerea al momento dell'imbarco. M. T.